Из-за обстрелов оккупантов загорелся лес на Луганщине

В следствие вражеских атак возле села Лапоскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества начался пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На Луганщине из-за обстрелов боевиков возник пожар в молодом лесу.

Работникам лесного хозяйства выслали в помощь к тушению очагов возгорания 71 человека из личного состава ГСЧС, а также 16 автоцистерн и пиротехнический расчет.

Детали пожара сотрудники ГСЧС пока не сообщают.

Как сообщалось ранее, с начала суток на Донбассе два украинских защитника получили осколочные ранения из-за обстрелов боевиками. Об этом отчитались в центре штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Также сообщалось, что 21 июля в Черкасской области в Золотоношском районе во время движения загорелся пассажирский автобус "Черкассы-Киев".