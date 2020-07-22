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Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"
18:21 Сегодня Телеграф Фото: МОУ
В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов за последние сутки, а именно: за последние сутки боевики на Донбассе 6 раз нарушали "режим тишины". Об этом сообщили в штабе ООС.

В сообщении пресс-центра шатаба говорилось, что 22 июля боевики РФ шесть раз нарушали "режим тишины".

Оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по позициям защитников вблизи Майорска.

Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Хутора Вольного. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского.

Ранее, с начала суток на Донбассе два украинских защитника получили осколочные ранения из-за обстрелов боевиками. Об этом отчитались в центре штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Также сообщалось, что в следствие вражеских атак возле села Лапоскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества начался пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Все по теме:

Украина, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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