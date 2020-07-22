Штаб ООС: боевики шесть раз нарушали "тишину"

В сообщении пресс-центра шатаба говорилось, что 22 июля боевики РФ шесть раз нарушали "режим тишины".
Оккупанты продолжают применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм по позициям защитников вблизи Майорска.
Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Хутора Вольного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского.
Ранее, с начала суток на Донбассе два украинских защитника получили осколочные ранения из-за обстрелов боевиками. Об этом отчитались в центре штаба ООС на странице в Фейсбуке.
Также сообщалось, что в следствие вражеских атак возле села Лапоскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества начался пожар сухой травы и молодого леса. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.