У мэра Славянска обнаружили коронавирус

Городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что у него выявили коронавирусную болезнь COVID-19. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.
Об этом мэр сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.
Как сообщалось, сегодня коронавирусную инфекцию подтвердили у главы Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.
По данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 856 человек. Больше всего случаев выявили в Киеве - 112.