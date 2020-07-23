У мэра Славянска обнаружили коронавирус

У мера Славянска диагностировали коронавирус. Он пребывает под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

Городской голова Славянска Вадим Лях сообщил, что у него выявили коронавирусную болезнь COVID-19. Он сообщил, что чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

Об этом мэр сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"К большому сожалению, анализ показал положительную реакцию - заболел коронавирусом. Самочувствие хорошее", - сказал городской голова.

Как сообщалось, сегодня коронавирусную инфекцию подтвердили у главы Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

По данным Минздрава, за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 856 человек. Больше всего случаев выявили в Киеве - 112.