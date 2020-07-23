Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину"

По состоянию на вечер четверга в районе ООС на Донбассе было зафиксировано два вражеских обстрела с начала суток. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В штабе ООС дали отчет, в котором говорилось, что 23 июля оккупанты РФ два раза нарушали "тишину".

Вражеские атаки были замечены в двух местах:

в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики на рассвете открывали огонь в сторону опорных пунктов защитников вблизи Старогнатовки.

в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Причепиловки оккупанты атаковали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторона Нормандского формата с 27 июля наступит режим устойчивого прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщил глава государства на брифинге с президентом Швейцарии.

Как сообщалось ранее, 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь и использовать запрещенное вооружение, в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.