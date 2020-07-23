Штаб ООС: оккупанты дважды нарушали "тишину"

В штабе ООС дали отчет, в котором говорилось, что 23 июля оккупанты РФ два раза нарушали "тишину".
Вражеские атаки были замечены в двух местах:
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский верит, что после подписания решения о прекращении огня на Донбассе всеми сторона Нормандского формата с 27 июля наступит режим устойчивого прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщил глава государства на брифинге с президентом Швейцарии.
Как сообщалось ранее, 22 июля, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести огонь и использовать запрещенное вооружение, в результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.