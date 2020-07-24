"Жгут дома и авто": Кличко просит полицию и СБУ усилить защиту Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в полицию каждый день поступают десятки сообщений о заминированиях, и что не все они оказываются ложными.

На фоне волны сообщений о минировании мэр Киева Виталий Кличко просит полицию и Службу безопасности Украины усилить меры безопасности в столице.

Об этом глава столицы написал в своем Telegram-канале.

"Обратился в правоохранительные органы, в частности, в СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", - сообщил Кличко.

Мэр просит усилить патрулирование в городе и эффективно работать на предупреждение возможных угроз.

Напомним, в последние дни в Киеве фиксируется рост звонков о минировании объектов.

21 июля полиция выявила и обезвредила два взрывных устройства, а 22 июля в центре города на дороге взорвался и загорелся автомобиль. Несколько раз сообщалось о минировании центрального вокзала.

За последнюю неделю Украину всколыхнула волна громких преступлений: в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус, а в Полтаве преступник вооруженный гранатой угрожал подорвать полицейского. Сегодня под Киевом киллер расстрелял 44-летнего бизнесмена.