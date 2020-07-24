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На Донетчине "Укравтодор" завершил капремонт трех мостов

На Донетчине "Укравтодор" завершил капремонт трех мостов
Обновлено 19:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: facebook
На Донетчине ремонтные работы завершены на двух мостах на дороге М-03 Киев – Харьков – Довжанский (на км 708 + 920 и на км 710 + 126), а также на одном мосту на дороге Н-32 Покровск – Бахмут – Михайловка (км 67 + 950), Об этом сообщил "Укравтодор" в Телеграм-канале.

По информации "Укравтодора", на данных объектах строительные работы начались с марта текущего года в рамках программы "Большое строительство", все работы завершили с опережением графика на 2 месяца. 

Подрядчиками работ выступили ООО "Харьковмостдорстрой" (на Н-32) и ООО "Внедренческое предприятие "Мост" (на М-03). 

Также было отмечено, что отремонтированные мосты соответствуют нормам грузоподъемности и габаритам проездной части, что является гарантией безопасной и надежной эксплуатации на протяжении следующих 20 лет.

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"Наш план на 2020 год в Донецкой области - это 183 км. Однако кроме дорог, "Укравтодор" взялся восстанавливать мосты и путепроводы. Большая часть из них - это те объекты, которые были полностью или частично уничтожены в результате военных действий в 2014-2015 годах. Это сигнал для всего региона, Украина выбирает путь восстановления и развития, а не игнорирование", - цитирует пресс-служба главу агентства Александра Кубракова. 

В текущем году на Донетчине "Укравтодор" планирует обновить 6 мостов на дорогах государственного значения, 2 путепровода и 1 мост на дороге местного значения.

За первые 6 месяцев "Оператор ГТС Украины" получил около 21,5 млрд грн за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и Молдовы. Об этом сообщили в ОГТСУ.

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Все по теме:

Донецк, Украина, Дорога, Укравтодор, Большое строительство.

Автор:

Телеграф
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