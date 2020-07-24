На Харьковщине столкнулись сразу пять авто, есть раненые

На улице Гвардейцев-Широнинцев, что на Харьковщине, произошло ДТП сразу пяти автомобилей. Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.

В Нацполиции рассказали, что в следствие ДТП пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка с Chevrolet Lacetti.

Пострадавшие с повреждениями доставены в больницу.

Информацию об инциденте внесли в Единый учет Московского отдела ГУНП.

Фото с места событий:

Сейчас решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области продолжаются поиски мужчины, который вчера захватил в заложники полицейского и угрожал гранатой. Конкретных результатов пока нет.