На Харьковщине столкнулись сразу пять авто, есть раненые

В Нацполиции рассказали, что в следствие ДТП пострадали водитель автомобиля Volkswagen и 27-летняя пассажирка с Chevrolet Lacetti.
Пострадавшие с повреждениями доставены в больницу.
Информацию об инциденте внесли в Единый учет Московского отдела ГУНП.
Фото с места событий:
Сейчас решают вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
Как сообщалось ранее, в Полтавской области продолжаются поиски мужчины, который вчера захватил в заложники полицейского и угрожал гранатой. Конкретных результатов пока нет.