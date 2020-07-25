На Луганщине произошло очередное возгорание травы

В Луганской области снова загорелась трава. Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

Вблизи Трехизбенки в Новоайдарском районе Луганской области накануне возникло возгорание травяного настила, к вечеру пожар был ликвидирован.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 июля в ГСЧС поступила информация, что вблизи пгт Трехизбенка в Новоайдарском районе возникло возгорание травяного настила. В 15:57 возгорание было локализовано, а в 20:59 - ликвидировано", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что к тушению привлечено 16 чел. и 6 ед. техники, из них от ГСЧС 8 чел. л/с и 2 ед. техники.

Как известно, 22 июля в результате обстрела вблизи с. Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы и молодого леса.

Ранее, 6 июля вблизи сел Осколоновка и Капитаново Новоайдарского района в Луганской области на территории лесопромышленных предприятий произошел лесной пожар. Ориентировочная площадь пожара составляла 5 тыс. га, лесному хозяйству области нанесено более 284 млн грн прямого ущерба. Из-за сильного ветра возникли новые очаги пожара, которые распространились из леса к жилому сектору с. Смолянинове.

Была проведена эвакуация жителей. Пожаром уничтожено 84 и повреждено 56 жилых домов. В результате пожара погибли 5 человек, пострадали 182 человека, из которых получили физический ущерб 114, материальный - 68 человек.

Кабинет министров тогда выделил 54,71 млн грн для ликвидации последствий пожаров на Луганщине.