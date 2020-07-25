В Киеве - 129 новых случаев COVID-19

В столице за сутки коронавирус подтвердили у 129 человек, 81 житель Киева выздоровел.

Число новых случаев коронавирусной болезни в Киеве выросло на 129 жителей столицы.

Об этом поведал глава КГГА Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилась за минувшие сутки еще на 129 человек. На сегодня в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Отмечается, что за прошедший день от коронавируса вылечился 81 житель Киева. Общее число выздоровевших от COVID-19 киевлян составляет 2748.

По словам мэра, среди заболевших:

68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет

4 девочки от одного года до 17 лет

4 мальчика от 6 до 15 лет

Напомним, в Украине продолжает распространяться коронавирус COVID-19. На утро 25 июля зафиксировано уже 63,9 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев 1 106.