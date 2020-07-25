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Коронавирус в ВСУ: еще 10 украинских военных "подхватили" COVID-19

Коронавирус в ВСУ: еще 10 украинских военных "подхватили" COVID-19
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
За сутки в Вооруженных силах Украины подтвердили 10 новых случаев COVID-19, всего коронавирусом болеет 147 человек.

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, всего сейчас болеет 155 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 25 июля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 155 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 566 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий).

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Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащеих, Одесская область - 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 - за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

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Все по теме:

ВСУ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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