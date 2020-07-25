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Наезд на велосипедистов главой Roshen: пострадавшие вышли на митинг (Фото)

Наезд на велосипедистов главой Roshen: пострадавшие вышли на митинг (Фото)
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook
Украинские велосипедисты вышли на массовый митинг в связи с наездом на членов команды "Echelon" президентом Roshen Вячеславом Москалевским.

Вчера, 25 июля, представители любительской спортивной команды "Echelon" вышли на митинг, чтобы защитить всех велосипедистов страны от водителей-нарушителей.

Об этом они рассказали в своем Facebook-аккаунте.

"Мы благодарны всем, кто поддержал нашу акцию. В дальнейшем инициативная группа из юристов будет напрямую работать с представителями Кабинета Министров, чтобы внедрять те правила дорожного движения, о которых говорили вчера", - говорится в сообщении.

Митинг велосипедистов в Киеве

Также они рассказали, что в парламент вскоре будет направлен большой законопроект, в котором будут изменения по ответственности водителей, велосипедную культуру, инфраструктуру.

Митинг Echelon в Киеве

"Одна из основных целей вчерашней акции была привлечь внимание, показав, что нас много и мы будем бороться за свои права. Думаем, что нам это удалось. И удастся все остальное!", - подытожили представители команды "Echelon".

Днем ранее представители организации рассказали, что сейчас готовится  проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Правила дорожного движения". Также в разработке сам закон, который усилит ответственность сторон за правонарушение.

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Напомним, 16 июля, на Обуховском шоссе в направлении Киева водитель автомобиля Audi Q7 пытался наехать на группу велосипедистов. За рулем, по информации участников происшествия, находился президент корпорации Roshen Вячеслав Москалевский.

Иномарка создала аварийную ситуацию, петляла по трассе и подвергала опасности всех участников дорожного движения. 

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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