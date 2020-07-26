В столице - 95 новых случаев коронавируса

В столице за прошлые сутки у 95 человек обнаружили COVID-19, а всего число заболевших COVID-19 в Киеве сейчас составляет 7 620 человек. Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"За прошедшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус. На сегодня в столице уже 7 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

По его словам, заболели 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет; 6 мальчиков от 3 до 14 лет.

"Заболели том числе и двое медиков. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей", - уточнил мэр Киева.

Он добавил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев. Он призвал горожан быть осторожными и беречь себя.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 июля лабораторно подтверждено 64 849 случаев COVID-19, из них за сутки - 920. Зафиксировано 15 новых летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1 605 смертей от COVID-19. Выздоровели - 35 807 человек.