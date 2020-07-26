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Тело пропавшего сына политзаключенного Сулейманова нашли: похороны состоятся 27 июля

Тело пропавшего сына политзаключенного Сулейманова нашли: похороны состоятся 27 июля
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф
В селе Старогоновка неподалеку от Симферополя нашли тело трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом сообщает МЧС РФ в Крыму.

"Поисковые работы в с.Строгановка Симферопольского района закончились. К сожалению, обнаружено тело ребенка 2017 года рождения без признаков жизни", - сказано в заявлении МЧС РФ.

В социальных сетях появилась информация, что тело трехлетнего Мусы Сулейманова обнаружено в сливной яме возле дома. 

"Координатор поисков исчезнувшего Мусы Сулейманова рассказал, что сегодня в 11 часов приехали чистить сливную яму около дома, где проживает семья Сулеймановых. Послышались крики - тело ребенка было обнаружено. Место обнесли сигнальной лентой, всех попросили отойти подальше", - сказала ведущая Crımea tatars Арзы Меметова.

Она добавила, что в течение двух дней поисковые группы тщательно проверили все близлежащие сливные ямы, но тело ребенка нашли только сегодня. 

В настоящее время на улицу Азатлыкъ, в селе Строгановка, к месту расположения поискового штаба продолжают подъезжать волонтеры, однако их разворачивают.

Позже представитель Крымской солидарности в прямом эфире сообщил, что похороны ребенка состоятся завтра. 

"Недавно вышел священнослужитель и сказал, что ребенок мертв, похороны состоятся завтра в 11:00", - сказал он. 

Как сообщалось ранее, 24 июля в селе Строгановка под Симферополем пропал 3-летний Муса Сулейманов - сын Руслана Сулейманова, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир". 

Российская прокуратура открыла дело по п. "В" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). 

В оккупированном Крыму пропал трехлетний сын политзаключённого Сулейманова

Руслан Сулейманов - учитель физики, журналист и стример гражданской организации Крымская солидарность

В феврале 2017 года его задержали возле дома, в котором силовики проводили обыск. Тогда он получил 5 суток ареста за якобы несогласованный митинг. 

15 октября того же года он принял участие в одиночном пикете в поддержку заключенных крымских татар. Его обвинили в административном правонарушении и оштрафовали на 10 тысяч рублей (3865 гривень).

Поиски продолжаются: В Крыму до сих пор ищут сына политузника Сулейманова, прокуратура РФ "проверяет" семью

27 и 28 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски и задержания в оккупированном Крыму. Тогда были задержаны 24 человека, среди них оказались и активисты Крымской солидарности. 

28 марта 2019 года "суд" г.Симферополь арестовал Сулейманова по подозрению в "организации деятельности террористической группы". Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. 

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Все по теме:

Симферополь, Руслан Сулейманов, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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