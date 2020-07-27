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Боец полка Азов, которого жестоко избили в Запорожье, умер в больнице

Боец полка Азов, которого жестоко избили в Запорожье, умер в больнице
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: azov.org.ua
Жестоко избитый боец полка "Азов" скончался в реанимации. В Запорожье ранее судимый мужчина нанес ему тяжелую черепно-мозговую травму.

В Запорожье в реанимации скончался старший солдат полка "Азов" Олег Черевко. 

21 июля Черевко вернулся в Запорожье в служебную командировку, возле магазина, где он ожидал жену, его избили.

Как сообщили в полку, он "не смог стерпеть наглое поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам".

Черевко сделал ему замечание, "за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа".

Злоумышленник скрылся с места преступления, после чего его задержали. Полиция обвинила его в умышленном нанесении тяжких телесных, суд отпустил под залог в размере 40 000 грн ранее судимого мужчину.

Олег Черевко служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка "Азов", имел звание старшего солдата, ему было 29 лет.

Как сообщалось, в Харькове мужчина в алкогольном опьянении с ножом бросался на прохожих  и угрожал. 

Украина заняла первое место в рейтинге среди стран Европы по уровню преступности.

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Запорожье, Азов.

Автор:

Телеграф
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