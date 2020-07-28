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Имеет навыки выживания в экстремальных условиях и употребляет наркотики: "полтавского террориста" до сих пор не нашли

Имеет навыки выживания в экстремальных условиях и употребляет наркотики: "полтавского террориста" до сих пор не нашли
Обновлено 05:12 Сегодня Телеграф Полиция Фото: Полиция
На территории Полтавской области продолжаются поиски мужчины, известного как "полтавский террорист". Новыми деталями поделились в пресс-службе Нацполиции.

"Оперативно-поисковые мероприятия для поимки чрезвычайно опасного преступника продолжаются уже четвертые сутки. Работа полицейских и Нацгвардейцев усложнена в силу персональных навыков злоумышленника и специфика ландшафта Миргородского района", - отмечается в сообщении. 

В полиции также раскрыли немного новых сведений о мужчине.

"На основании данных, полученных из разных источников, а также результата анализа действий и мотивации злоумышленника, полицейские создали его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Известно также, что у него есть проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств", - написали в полиции. 

Полтавский террорист - Роман Скрипник

Правоохранители учитывают эти его черты психологического портрета в своих действиях. 

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Напомним, в четверг, 23 июля, в Полтаве у здания районного суда полицейские попытались провести задержание угонщика автомобиля. В это время мужчина схватил за руку работника уголовного розыска и достал гранату. После чего он стал грозить, что взорвет себя вместе с правоохранителем.

После переговоров удалось уговорить злоумышленника, чтобы он выехал за пределы города. Он обменял копа на офицера полиции Виталия Шияна и в служебном автомобиле ВАЗ-2115 "Богдан" покинул Полтаву. Он двинулся в сторону Киева, но по пути отпустил заложника, а в Решетиловском районе бросил автомобиль и укрылся в лесу.

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Полтавская область, Нацполиция, Роман Скрипник.

Автор:

Телеграф
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