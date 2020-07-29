Штаб ООС: оккупанты снова нарушали перемирие

В районе ООС по состоянию на 7:00, ситуация остается полностью под контролем, за прошедшие 24 часа зафиксиовали только один провокационный выстрел. Об этом было сказано в утренней сводке штаба ООС.

За прошедшие 24 часа в ООС был замечен только один обстрел из подствольного гранатомета, который был совершен окккупантами РФ вблизи нас пункта Шумы, выстрел был непрецельный и нес исключительно характер провокации, поэтому украинские защитники огонь в ответ не открывали.

В результате обстрела оккупантами, потерь среди защитников не обнаружили.

Следует в очередной раз подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают украинских воинов открыть огонь в ответ.

Ранее, Вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников будет исполнять функции главы украинской делегации в ТКГ после ухода с этого поста Леонида Кучмы.