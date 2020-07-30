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ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года

ОБСЕ посчитала число жертв войны на Донбассе с начала года
20:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
На Донбассе с начала 2020 года зафиксировано 60 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который обнародован в четверг, 30 июля.

"Миссия подтвердила сообщения о 5 жертвах среди гражданского населения - все они получили ранения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданского населения с начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.

Также, по данным ОБСЕ, в период с 13 по 26 июля СММ зафиксировала около 8 000 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 2 100 взрывов, против ориентировочно 5 200 нарушений и приблизительно 1 700 взрывов соответственно за две предыдущие недели.

По данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, с начала 2020 года на Донбассе от обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований погибло 11 мирных жителей.

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Всего с начала российской агрессии на востоке Украины погибло более 13 тысяч украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет делать все для прекращения огня на востоке Украины, остальное зависит от России, будет ли она сдерживать вооруженных наемников от обстрелов.

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ОБСЕ, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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