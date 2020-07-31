В Черновицкой области прола внезапная непогода: повреждены дома, повалены деревья

В Украине, в Черновицкой области в результате внезапной непогоды, были сорваны крыши с более 30 домов.

Вселе Старые Бросковцы Сторожинецкого района в результате урагана повреждены крыши и повалены деревья, также повреждена крыша на помещениях школы и сельского совета.

Согласно информации Черновицкой областной государственной администрации, из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.

На настоящее время в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 4 бригады Сторожинецкого РЭС. Спасатели распиливают и убирают поваленные деревья.

Ранее, непогода бушевала в двух областях западной Украины. В результате шквального ветра произошло падение деревьев. Также из-за дождей произошел оползень.

Напомним, в поселке Кирилловка Запорожской области прошли сильные дожди. В результате непогоды затоплены десятки баз отдыха. Кроме того, сильная непогода обрушилась и на Бердянск, где затопило улицы, а некоторые районы остались без света.