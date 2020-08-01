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"Это так поступают с "непокорными" областными центрами?": Мэр Тернополя выступил против внесения его города в красную зону

"Это так поступают с "непокорными" областными центрами?": Мэр Тернополя выступил против внесения его города в красную зону
Обновлено 15:22 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Мэр Тернополя Сергей Надал выразил несогласие с решением властей о внесении его города в список "красной зоны".

"Создается впечатление, что кому-то выгодно запугивать тернопольчан. Сразу после почетного шествия выпускников Правительство внесло наш Тернополь в красную зону из-за заболеваний на коронавирус. Об это мы узнаем из соцсетей. Тернополь, Луцк и Кицманский район Черновицкой области. Представьте! Не Киев, где в последние дни фиксируют антирекорды больных на коронавирус, не Львов, где статистика намного хуже, а один из самых маленьких областных центров - Тернополь", - написал он на своей странице в Фейсбук. 

Надал отметил, что ситуация в стране сложная, но не согласился с решением о внесении Тернополя в "красный список"

"Я не согласен с этим. Ситуация в Украине - сложная. Наше государство в целом в красном списке. Оказывается, что есть еще более красные пятна, которые определяются административно. Кому это выгодно? Не потому ли это, что тернопольчане собирают подписи в защиту украинского языка, а в Луцке сорвалась "антитеррористическая операция"? Не потому ли, что отстаивали национальную позицию под стенами Верховной Рады в Киеве? Что выступили против дистанционного обучения? Это так поступают с "непокорными" областными центрами?", - написал он. 

Мэр Тернополя также подчеркнул, что Кабмину стоит пересмотреть свое решение и обратить внимание на города-миллионники. 

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С 1 августа в Украине действуют новые карантинные правила. Все регионы поделили на отдельные "цветные" зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

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Тернополь, Коронавирус, Сергей Надал.

Автор:

Телеграф
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