Новая вспышка коронавируса: в Энергодаре детсад закрыли на карантин

В Энергодаре Запорожской области у воспитательницы детского сада обнаружили COVID-19, заведение закрыли на карантин. Об этом сообщила глава управления образования и науки Энергодарского горсовета Светлана Букреева.