Новая вспышка коронавируса: в Энергодаре детсад закрыли на карантин

"Детский сад № 16 закрывается на карантин завтра, 5 августа. Карантин продлится до 18 августа.
Коронавирусная инфекция пока обнаружена у одной сотрудницы. Больных среди детей нет", - заявили в горсовете.
В городе Энергодар за весь период карантина выявлено 32 случая заболевания: 23 энергодарца выздоровели, 1 умер, 8 человек продолжают лечиться, из них 2 - госпитализированы в Днепрорудненскую больницу, 6 - лечатся амбулаторно.
В Запорожской в области зарегистрирован 851 случай заболевания COVID-19.