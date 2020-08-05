Боевики снова сорвали перемирие на Донбассе

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Ночью террористы один раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета неподалеку Песков, а позже открыли огонь из подствольного гранатомета вблизи Майорска и Луганского.
"Понимая настоящие коварные намерения и провокационную тактику врага украинские воины на действия противника огонь не открывали", — заявили в штабе.
Потерь среди украинских военных нет.
С начала текущих суток был зафиксирован один обстрел: вблизи Шумов боевики вели огонь из подствольного гранатомета.
Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.
Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.