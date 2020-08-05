Обломки по всему перекрестку: в центре Одессы ночью произошло масштабное ДТП

В центре Одессы столкнулись две легковушки, обошлось без жертв, но пострадали четверо человек. Обломки были разбросаны по всему перекрестку и тротуарах, пострадавшие лежали на дороге, прохожие оказывали им помощь до приезда "скорых".

Авария с участием минимум четырех автомобилей произошла на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской в ночь на 5 августа.

Как сообщает местный сайт "Одесса.онлайн", обломки в результате ДТП разлетелись по всему перекрестку и тротуарах, прохожие пришли на помощь пострадавшим, которые лежали на тротуарах.

На месте работали спасатели ГСЧС и бригады "скорых".

Позже в пресс-службе полиции уточнили, что столкнулись две иномарки. Пострадали водитель и два пассажира Opel, а также пассажир BMW. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, как сообщалось ранее, в Киевской области произошло смертельное ДТП. При столкновении "Ланоса" и "ВАЗа" погибли четверо человек.

В Черкасской области в Золоношском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибли человек и еще четверо травмировались.

На трассе Василевка - Бердянск в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека.