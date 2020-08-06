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Четверг, 06.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса
В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса
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В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса

В Киеве могут усилить карантин - за сутки снова резкий прирост коронавируса
11:47 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
В Киеве почти 9 тысяч подтвержденные случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки скончались трое человек.

За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заболели 180 человек, трое скончались. 

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко  в своем Telegram-канале.

Общие количество зарегистрированных случаев возросло до 8 992. За весь период эпидемии от болезни скончались 142 киевлянина. Заболели и успешно излечились 3 137. 

По данным Кличко, за минувшие сутки заболели: 

  • 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет,

  • 4 девочки в возрасте от 3 до 16 лет,

  • 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет;

  • 7 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет;

  • 8 медиков.

В госпитализации нуждались 22 пациента, остальные лечатся дома под контролем врачей. Отмечается, что за сутки выздоровели 49 киевлян.

Статистика коронавируса в Киеве 6.08.2020

Кличко сообщил, что больше всего случаев зафиксировали в Дарницком(44), в Соломенском (26) и в Деснянском (22) районах. 

Глава Киева призвал всех серьезно относится к угрозе и заявил, что в случае резкого всплеска заболеваемости столица будет возвращаться к строгим ограничениям.

"Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем в привычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет", - подчеркнул Кличко.

Напомним, днем ранее в Киеве выявили 150 больных, по состоянию на 5 августа к ослаблению карантина в Украине не готовы 12 регионов, среди которых и столица.

Стоит отметить, что в Украине уже второй день подряд фиксируют антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Сегодня по данным Минздрава выявили 1318 случаев, днем ранее - 1271.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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