В Ивано-Франковском облсовете вспышка коронавируса

Сообщается, что облсовет продолжит работать в штатном режиме, но просит ограничить контакты с сотрудниками аппарата.

В Ивано-Франковском областном совете зафиксировали вспышку коронавируса. В связи с этим граждан просят ограничить деловые контакты с сотрудниками аппарата облсовета.

Об этом в Facebook написал глава облсовета Александр Сыч.

По его словам, вспышка произошла в исполнительном аппарате областного совета. При этом облсовет продолжит работать в штатном режиме.

"Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно приняты меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей...", - написал Сыч.

О точном количестве заболевших пока неизвестно.

Напомним, на флагмане украинских Военно-морских сил фрегате Гетьман Сагайдачний выявили случай заражения COVID-19.

Всего за минувшие сутки в стране зафиксировали 1 318 случаев коронавируса.