На Донбасса почти "тишина": лишь два провокационных обстрела

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе режим прекращения огня не нарушался.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Одна из начала текущих суток боевики на Донбассе уже дважды срывали перемирие.
В частности, из стрелкового оружия вели огонь вблизи Новолуганского, а из подствольного гранатомета - около Шумов.
"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.
Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вчера, 6 августа, побывал на востоке Украины и оценил перемирие.