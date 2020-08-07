На Донбасса почти "тишина": лишь два провокационных обстрела

На Донбассе двенадцатый день подряд с тех пор, как провозглашен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе режим прекращения огня не нарушался.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Одна из начала текущих суток боевики на Донбассе уже дважды срывали перемирие.

В частности, из стрелкового оружия вели огонь вблизи Новолуганского, а из подствольного гранатомета - около Шумов.

"Одиночные неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, с полночи 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики продолжают периодически его нарушать.

Однако, боевики продолжать стрелять, всего за минувшую неделю зафиксировано 14 обстрелов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский вчера, 6 августа, побывал на востоке Украины и оценил перемирие.