Кличко: В столице за сутки 200 новых случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа коронавирус выявили у 200 жителей Киева. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в столице и в дальнейшем увеличивается. Еще у 200 жителей Киева выявили вирус за минувшие сутки. Три человека умерли", - сообщил Кличко.

По его данным, среди инфицированных 99 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 90 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет. Госпитализированы 17 пациентов, остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 29. В Днепровском - 28, в Деснянском - 24. В Оболонском и Святошинском районах - по 23 случая", - написал мэр.

Он сообщил, что в целом на сегодняшний день в столице подтверждено 9 378 случаев заболевания COVID-19. За весь период коронавирус унес жизни 145 киевлян.

В то же время, добавил Кличко, за минувшие сутки выздоровели 42 человека. Всего коронавирус преодолели 3 205 жителей Киева.

Городской голова призвал киевлян не быть легкомысленными и не пренебрегать правилами.