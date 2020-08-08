День в ООС: враг совершил пять провокаций

С начала суток по состоянию на 17:00 российские наемники 4 раза нарушили договоренности относительно соблюдения режима прекращения огня. Об этом информирует Штаб ООС.

"С начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции объединенных сил со стороны формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей, достигнутых по итогу заседания Трехсторонней контактной группы. В том числе 4 огневые провокации", - сказано в сообщении.

Согласно данным Штаба, по одному выстрелу из станкового автоматического гранатомета было зафиксировано возле Попасной и Гнутово. Выстрел из подствольного гранатомета зафиксирован возле Шумов.

Из стрелкового оружия противник стрелял возле Новоалександровки.

Пресс-служба ООС отмечает, что все провокации угрозы для жизни и здоровья военнослужащих не несли. Ранений или потерь среди личного состава нет.

Военнослужащие ВСУ ответный огонь на провокации противника не открывали.

Кроме огневых провокаций, утром было отмечено еще одно нарушение договоренностей - вблизи временно оккупированного населенного пункта Пикузы враг проводил инженерные работы.

Напомним, в полночь 27 июля на Донбассе вступил в силу очередной режим "тишины". Но в первые сутки перемирия в штабе зафиксировали обстрелы со стороны оккупантов.

Владимир Зеленский выступая на брифинге, заявил, что устойчивое прекращение огня – это главный пункт в Минском процесс. Украинская сторона соблюдает перемирие, а остальное зависит от того, как Россия будет сдерживать боевиков.