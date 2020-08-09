"Раз заболел, виноват сам": и.о. мэра Луцка подхватил коронавирус

Исполняющий обязанности мэра Луцка Григорий Пустовит сообщил, что заболел на COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка. Вместе с тем никого не хочу обвинять. Раз заболел, виноват сам. Думаю, что теперь работники городского совета поймут почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности", - написал Пустовит.

Вместе с тем он сообщил ,что со 2 августа пребывает на самоизоляции.

Он также попросил политических оппонентов не злоупотреблять фактом его болезни и не связывать ее с позицией города по усилению карантина.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк к "красной" зоны эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города", - добавил он.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что Киев и восемь областей, включая Волынскую, не готовы к ослаблению карантина.

В Украине по состоянию на 9 августа лабораторно подтверждено 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки - 1199.