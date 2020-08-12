Штаб ООС: оккупанты трижды нарушали "тишину"

С начала текущих суток в районе ООС оккупанты режим "тишины" не нарушали из тяжелого вооружения, но трижды открывали огонь из стрелкового оружия по позициям защитников. Об этом сообщают в штабе ООС на Донбассе.

На Донбассе с начала среды не зафиксировали ни одного выстрела из крупнокалиберных орудий со стороны боевиков.

В то же время, у населенных пунктов Марьинка и Пивденное отмечено несколько неприцельных автоматических очередей врага из стрелкового оружия.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований РФ зафиксирован неподалеку Красногоровки. На этом участке с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил минирование местности одной противопехотной миной ПОМ-2.

"В целом, с начала сегодняшних суток, украинские военнослужащие задокументировали 3 нарушения провозглашенного режима прекращения огня противником. Эти вражеские огневые провокации не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и раненых нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Ранее, в зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины".