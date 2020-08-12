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На Донбассе не прекращают стрелять

На Донбассе не прекращают стрелять
07:48 Сегодня Телеграф
В зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины".

Сегодня, 11 августа, наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы были неприцельными. Выстрелы были слышны возле Марьинки и Широкино.

Ситуация на Донбассе: боевики стреляли возле Марьинки

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – сообщили в штабе.

Никто из личного состава Объединенных сил не пострадал.

С начала текущего дня сообщается об одной вражеской провокации. Так, вблизи Марьинки со стороны боевиков РФ прозвучало несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В СНБО отчитались о двухнедельном перемирии на Донбассе

Напомним, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко оценил стоимость восстановления временно оккупированных Россией частей Донбасса в 10 миллиардов долларов.

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Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.

Автор:

Телеграф
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