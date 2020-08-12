На Донбассе не прекращают стрелять

В зоне ООС зафиксировали два нарушения режима "тишины".

Сегодня, 11 августа, наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что обстрелы были неприцельными. Выстрелы были слышны возле Марьинки и Широкино.

"Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, то наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – сообщили в штабе.

Никто из личного состава Объединенных сил не пострадал.

С начала текущего дня сообщается об одной вражеской провокации. Так, вблизи Марьинки со стороны боевиков РФ прозвучало несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

Напомним, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко оценил стоимость восстановления временно оккупированных Россией частей Донбасса в 10 миллиардов долларов.