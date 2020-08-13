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В Кировоградской области не разминулись два пассажирских автобуса, двое погибших

В Кировоградской области не разминулись два пассажирских автобуса, двое погибших
10:23 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
На трассе Киев – Одесса столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии погибли два человека, еще десять получили травмы.

В Кировоградской области 13 августа произошло авария на автодороге Киев – Одесса, в которой погибли 2 человека, еще более 10 пострадали. Вблизи села Большие Трояны, в Благовещенском районе не разминулись два автобуса с пассажирами.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Один из автобусов двигался по маршруту "Киев – Одесса", другой – "Кошице (Словакия) – Одесса". По предварительной информации около 3 ночи у одного из автобусов вышел из строя двигатель. Водитель попытался выехать на обочину. Однако другой автобус, двигавшийся позади в это время, с ним столкнулся.

Авария на автодороге Киев – Одесса 13 августа 2020

Авария на автодороге Киев – Одесса 13 августа 2020

В Киеве на Северном мосту у маршрутки отвалилось колесо

Столкновение было настолько сильным, что вытаскивать пострадавших из транспортных средств пришлось спасателям. Для этого понадобились три работника ГСЧС и техники.

Сейчас детали трагического столкновения выясняют. На месте работают следователи. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, 11 августа возле села Пасеки-Зубрицкие Львовской области в масштабном ДТП пострадали восемь человек.

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ДТП, Авария, Кировоградская область.

Автор:

Телеграф
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