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Мэр Умани заночевал в спальном мешке возле Офиса президента

Мэр Умани заночевал в спальном мешке возле Офиса президента
Обновлено 10:59 Сегодня Телеграф Фото: Страна
Александр Цебрий добивается встречи с президентом Владимиром Зеленским, чтобы рассказать ему об угрозе паломничества хасидов в Умань.

В ночь на 18 августа мэр города Умань Александр Цебрий заночевал в спальном мешке возле Офиса президента в центре Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Указано, что Цебрий "не теряет надежды рассказать Зеленскому об угрозе паломничества хасидов".

Со слов городского главы, он выступает против приезда в период карантина иностранцев из "красной зоны", где больше всего зараженных COVID-19.

По его данным, уже 300-400 паломников-хасидов прибыло в Умань.

"Мэра возмутило, что людей даже не проверяют на границе на наличие справки об отсутствии коронавируса. И сейчас ему никто не может дать гарантий безопасного празднования в Умани иудейского Нового года – Рош Ха-Шана, куда съезжаются паломники", – говорится в сообщении.

Позже Цебрий рассказал изданию Страна о том, как он провел ночь возле здания ОП.

"Ночью меня укусил комар, а так все нормально. Никто из Офиса президента ко мне не вышел, не общался ни с кем. Сегодня снова остаюсь здесь", – отметил мэр.

Как сообщалось, 18 августа Мэр Умани Александр Цебрий записал видеообращение и заявил, что готов на радикальные меры, чтобы не допустить в город паломников-хасидов из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, город может выставить блокпосты на въездах.

В Кабмине поддержали решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

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Все по теме:

Умань, Хасиды, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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