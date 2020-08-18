Коронавирус в Киеве: впервые за долгое время выявили менее ста случаев за сутки

В столице третий день подряд снижается число заболевших за сутки.

За сутки в Киеве зафиксированы 88 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 104. Один человек умер от болезни. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

Среди заболевших - четверо медиков. Восьмерых пациентов госпитализировали. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 75 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 155 человек, заболели - 10 730. Выздоровели 3455 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в в Дарницком (17), Голосеевском (13), Святошинском и Днепровском (по 11) районах.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 18 августа лабораторно подтвердили 94 436 случаев коронавирусной болезни. За минувшие сутки коронавирусом заболели 1 616 человек