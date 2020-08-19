На Донбассе сохраняется тишина - выстрелов не зафиксировано

На всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб не фиксировал обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

С начала текущих суток, 19 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано, добавили в штабе.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как сообщалось, в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.