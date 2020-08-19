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В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области в опасности

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие области в опасности
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Во всех западных областях ожидается резкое ухудшение погодных условий: пройдут ливни, грозы и шкалы.

Сегодня, 19 августа, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и ливни в западных областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Таким образом, сегодня на территории западной Украины будут наблюдаться грозы. Днем в Карпатах и на Закарпатье ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Как сообщалось, над территорией Украины установится локальный циклон Ingrid. Благодаря ему на одной части страны будет преобладать сухая погода, а на другой вероятны грозовые дожди.

20 и 21 августа грозовые дожди пройдут на большей части Украины.  Грозы ожидаются в западных, северных и восточных областях. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +28..+30°. 

Напомним, в штате Калифорния, 16 августа в национальном парке Долина Смерти исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию. Данный температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США.

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Все по теме:

Погода, Штормовое предупреждение, Ливни, Грозы.

Автор:

Телеграф
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