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Эпидемия COVID-19: в столице за сутки подтвердили более 150 новых случаев заражения

Эпидемия COVID-19: в столице за сутки подтвердили более 150 новых случаев заражения
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф Фото: КГГА
За прошедшие 24 часа в столице подтвердили 156 новых случаев коронавирусной болезни, среди которых годовалый ребенок. Также коронавирус подтвердили у шести медиков. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица остается в "желтой зоне" эпидемической опасности. Количество больных (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) в Киеве увеличилась за минувшие сутки на 156 человек. Сегодня в столице 11328 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко. 

Среди заболевших: 

  • 93 женщины (в возрасте от 21 до 79 лет);
  • 6 девушек (от 1 года до 17 лет);
  • 55 мужчин (от 20 до 80 лет);
  • 2 мальчиков (3 и 5 лет).

"Заболели в том числе и шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 21 человек", - сказал Кличко.

Ранее, за прошедшие 24 часа в Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

Напомним, в мире на данный момент насчитывается уже 22 609 467 подтвержденных случаев коронавируса.

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Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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