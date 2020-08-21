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Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения

Пандемия COVID-19: В мире уже 22,6 млн случаев заражения
08:05 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
В Мире на данный момент насчитывается уже 22 609 467 подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщили в Университете имени Джона Хопкинса.

Лидерами по количеству зараженных остаются:

  • США - 5 млн 573 тыс 743,
  • Бразилия - 3 млн 501 тыс 975,
  • Индия - 2 млн 836 тыс 925.

В РФ такое количество приближается к миллиону - 936 тыс 833.

Украина - 29-я в мировом перечне.

При этом 14 млн 479 тыс 240 больных выздоровели. Больше всего - в Бразилии (2 млн 844 тыс 318), Индии - 2 млн 096 тыс 664 и США - 1 млн 947 тыс 035.

792 тыс 708 инфицированных с начала пандемии умерли.

Ранее, Джо Байден принял предложение Демократической партии баллотироваться на пост президента США на выборах 3 ноября 2020 года. "Это большая честь для меня, я принимаю предложение баллотироваться в президенты США", - заявил Байден на конвенции партии.

Также сообщалось, что в Германии снова зафиксировали увеличение количества новых случаев заражения COVID-19 - на этот раз суточный показатель достиг уже апрельского уровня.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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