В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)

Участники акции перед тем, как отпустили в небо воздушные шары с украинским флагом на неподконтрольную территорию, напомнили историю борьбы Украины за независимость и историю самого желто-голубого флага. После чего отметили, что "люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью".
Прозвучали лозунги: "Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина - превыше всего!", и когда прозвучал гимн Украины, флаг на желтых и голубых воздушных шарах взметнулся ввысь.
День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.
В 2009 указом президента Украины правительство внедрило ежегодную официальную церемонию поднятия флага в этот день.
История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.
В честь этого праздника вчера, 22 августа, в Киеве торжественно подняли самый большой и самый высокий в Украине государственный флаг. Трансляцию мероприятия вел на YouTube-канале киевский городской глава Виталий Кличко.