В небо над ОРДЛО запустили украинский флаг (Видео)

Активисты из Бахмута запустили на КПВВ "Майорск" флаг Украины на воздушных шарах в сторону оккупированных территорий. Видео акции опубликовано в Facebook местным "Вільним радіо".

Участники акции перед тем, как отпустили в небо воздушные шары с украинским флагом на неподконтрольную территорию, напомнили историю борьбы Украины за независимость и историю самого желто-голубого флага. После чего отметили, что "люди, проживающие на временно оккупированных территориях, должны знать, что они являются неотъемлемой частью Украинского государства, и мы всегда ждем их возвращения в большую украинскую семью".

Прозвучали лозунги: "Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть врагам! Украина - превыше всего!", и когда прозвучал гимн Украины, флаг на желтых и голубых воздушных шарах взметнулся ввысь.

День Государственного флага отмечается в Украине ежегодно 23 августа.

В 2009 указом президента Украины правительство внедрило ежегодную официальную церемонию поднятия флага в этот день.

История нынешнего сине-желтого флага очень древняя. Начиная со времен крещения Руси, эти цвета всегда присутствовали на флагах Украинского государства разных веков.

В честь этого праздника вчера, 22 августа, в Киеве торжественно подняли самый большой и самый высокий в Украине государственный флаг. Трансляцию мероприятия вел на YouTube-канале киевский городской глава Виталий Кличко.