День в ООС: оккупанты открывали огонь

В течение сегодняшних суток российские наемники совершили один провокационный обстрел. Об этом пишет пресс-служба штаба ООС в Facebook.

"С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. В то же время, 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован около Авдеевки", - сообщили в пресс-центре.

Вблизи этого населенного пункта враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета.

Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

"Среди украинских защитников боевых потерь и ранений нет. Наши военнослужащие не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.

Напомним, активисты из Бахмута запустили на КПВВ "Майорск" флаг Украины на воздушных шарах в сторону оккупированных территорий.