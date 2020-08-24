В Киеве проходит Марш защитников Украины: фото и видео

Ветераны АТО и ООС, общественные активисты проводят в центре Киева Марш независимости.

В центре Киева проходит Марш защитников Украины. В шествии принимают участие несколько тысяч человек.

В начале колоны идут родственники погибших на фронте бойцов, героев Небесной сотни и пленных. За ними - действующие военнослужащие, ветераны российско-украинской войны и волонтеры.

Акция посвящена 29-ой годовщине независимости Украины. Она проходит без партийных флагов, но под знаменами боевых подразделений, принимающих участие в войне на Донбассе, и ветеранских организаций.

Участники скандируют "Герои не умирают! Умирают враги!", "Слава Украине! Героям слава", "Дякуємо!".

Марш начался от парка Тараса Шевченко. Люди идут по Крещатику до Европейской площади. Колонну сопровождают сотрудники полиции диалога и патрульные.

Как сообщалось, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. В Киеве и других городах проходят торжественные мероприятия. В Киеве, на Михайловской площади, Глава государства с женой присоединились к церемонии чествования памяти павших защитников Украины. На Софийской площади Президент выступил с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручил государственные награды. Центр Киева усиленно охраняют правоохранители, улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов.