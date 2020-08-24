На Харьковщине на "Марш Независимости" вышло около 1 тыс человек

На Харьковщине около 1 000 человек приняли участие в "Марше Независимости".

Колонна двинулась в 18:00 по центру города. Шествие возглавляли барабанщики и участники боевых действий на Донбассе, которые несли транспарант "Нет капитуляции". Развевались государственные флаги, красно-черные флаги, знамена с символикой партий и общественных организаций. Многие участники шествия были в вышиванках, люди пришли с детьми. Скандируя "Слава Украине - героям слава!", "Одна-единственная соборная Украина", "Нет капитуляции!" и другие лозунги, колонна дошла до памятника Шевченко, где начался митинг.

"Независимость - это то, что нужно ценить и защищать. В 1991 году мы получили свое государство без боя и не осознавали настоящей ценности независимости, поэтому сегодня мы вынуждены отстаивать ее с оружием в руках. В то время, как на наш суверенитет посягают, мы должны сплачиваться и демонстрировать волю к борьбе ", - заявил, открывая митинг, председатель ОО" Союз ветеранов АТО "Виктор Волчелюк.

Фото с места событий:

В свободный микрофон звучали поздравления с Днем Независимости и призывы бороться за победу.

У памятника дежурят полицейские, они же сопровождали колонну во время шествия по центру города. Инцидентов не зафиксировано.

Шествие и митинг прошли с соблюдением правил карантина: участники были в масках и двигались на расстоянии вытянутой руки друг от друга.

В общем, в День Независимости в Харькове состоялся ряд мероприятий. В частности, утром представители общественности, городской и областной власти, духовенства, ветераны АТО возложили цветы к памятнику Независимости на площади Конституции.

Днем в центре города состоялся автопробег с участием двух десятков авто.

А в 20 часов у волонтерской палатки "Все для победы" на площади Свободы началась патриотическая акция, инициированная областным центром партии "Демократична сокира".

Ранее сообщалось, в Киеве сожгли автомобиль "Тесла", который принадлежит бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Богдану. Это тот самый автомобиль, который у Богдана одалживал Зеленский для записи своих видеоблогов.