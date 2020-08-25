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На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф
Об обстоятельствах и причинах смерти военного разведчика не сообщается. Официальная версия - неосторожное обращение с оружием.

На Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Командование бригады выразило соболезнования родным и близким бойца.

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудыка", - говорится в сообщении.

О том, где именно произошла трагедия и подробностях не сообщается.

В штабе рассказали о ситуации на Донбассе

Стоит отметить, что это уже второй случай за месяца. 13 августа сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.

Кроме того, 13 августа в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

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Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Военный, ООС.

Автор:

Телеграф
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