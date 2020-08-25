На Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием погиб военный

На Донбассе погиб украинский военный. Причиной назвали неосторожное обращение с оружием.
Об этом сообщает 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.
Командование бригады выразило соболезнования родным и близким бойца.
"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудыка", - говорится в сообщении.
О том, где именно произошла трагедия и подробностях не сообщается.
Стоит отметить, что это уже второй случай за месяца. 13 августа сообщалось, что на Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием во время боевого задания погиб украинский разведчик. Официальная причина гибели - неосторожное обращение с оружием.
Кроме того, 13 августа в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.