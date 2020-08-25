Власти пошли на встречу гражданам: Черновцы отказались ужесточать карантин

Попавшие в красную зону Черновцы отказались усиливать карантинные ограничения.

В центре города на прошлой неделе и сегодня состоялись протесты против ужесточения карантина в связи с попаданием города в красную зону, которая предполагает запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов. Об этом сообщает molbuk.ua.

Власти пошли на встречу гражданам и решили разрешить:

работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения);

работу субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мер;

работу заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека;

деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

В то же время, запрещена:

работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров;

проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Решение предусматривает рекомендацию органам Нацполиции "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, будут действовать в соответствии с данным решением".

Отметим, в красную зону карантина попали город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек.

В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали еще 204 больных.