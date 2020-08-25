Власти пошли на встречу гражданам: Черновцы отказались ужесточать карантин

В центре города на прошлой неделе и сегодня состоялись протесты против ужесточения карантина в связи с попаданием города в красную зону, которая предполагает запрет работы общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов. Об этом сообщает molbuk.ua.
Власти пошли на встречу гражданам и решили разрешить:
В то же время, запрещена:
Решение предусматривает рекомендацию органам Нацполиции "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, будут действовать в соответствии с данным решением".
Отметим, в красную зону карантина попали город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 25 августа фиксируют небольшой спад заболеваемости коронавирусной инфекции - за минувшие сутки заболели 1 658 человек.
В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали еще 204 больных.