На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием подростков

В городе Березань Киевской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.
Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, автомобиль Chevrolet, в котором находились пять человек, врезался в бетонный забор.
В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте.
Кроме того, еще трое пострадавших в возрасте 17 и 19 лет были госпитализированы с многочисленными травмами.
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.
Как сообщалось, на Турковсщине вечером 26 августа произошло ДТП. "Опель" слетел в кювет, двое погибших и одни в больнице.