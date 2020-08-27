На Киевщине произошло смертельное ДТП с участием подростков

Водитель Chevrolet не справился с управлением.

В городе Березань Киевской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, автомобиль Chevrolet, в котором находились пять человек, врезался в бетонный забор.

В результате аварии 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка погибли на месте.

Кроме того, еще трое пострадавших в возрасте 17 и 19 лет были госпитализированы с многочисленными травмами.

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением.

Как сообщалось, на Турковсщине вечером 26 августа произошло ДТП. "Опель" слетел в кювет, двое погибших и одни в больнице.