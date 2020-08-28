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Оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
07:38 Сегодня Телеграф Фото: facebook
На Донбассе сохраняется перемирие - боевики лишь иногда совершают вооруженные провокации.

Российские наемники за минувшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 1 факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи Авдеевки враг произвел несколько выстрелов из подствольного и ручного противотанкового гранатометов. Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов, нет", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В штабе ООС отметили, что украинские военнослужащие полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 28 августа, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" введена смертная казнь. Об этом говорится в докладе "Права человека в контексте правосудия по уголовным делам, связанным с конфликтами в Украине апрель 2014 - апрель 2020" Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.

Автор:

Телеграф
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