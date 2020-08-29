Конфликт между местными жителями и ромами на Харьковщине: полиции пришлось вмешаться

В с.Андреевка Харьковской области недовольные местные жители потребовали выселения ромских семей. Изначально мирная акция позже переросла в столкновения.

"Мирная акция переросла в столкновения. Сразу по тревоге был поднят личный состав районной полиции, который эвакуировал ромские семьи из эпицентра конфликта", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сейчас, по информации отдела коммуникаций, территория населенного пункта оцеплена полицией.

"Правоохранители контролируют ситуацию и не допустят силового развития событий", - подчеркивается в сообщении.

Как передает Суспильне-Харкив, люди, вышедшие на акцию в Андреевке, требовали от властей выселить из села ромов, а от полиции - следить за порядком. В частности, по их словам, 19 августа во время драки 20-25 человек избили парня.

После митинга они пошли к дому, где живут ромы, и с криками "Уезжайте!" попытались прорваться во двор. Но им преградили дорогу полицейские.

Протестующие бросили в окна дома яйца и камни, одно из окон разбили.