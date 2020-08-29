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Аваков: За минувший год при исполнении обязанностей погибло 23 сотрудника МВД

Аваков: За минувший год при исполнении обязанностей погибло 23 сотрудника МВД
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МВД
В прошлом году при исполнении служебных обязательств погибли 23 сотрудника МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время чествования памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязательств.

Всего за годы независимости погибли 1690 правоохранителей, из них с начала проведения АТО/ООС – 462.

"Каждый год мы встречаемся здесь, на Соломенской площади, чтобы почтить правоохранителей, которые погибли, спасая жизни людей, а в последние годы еще и защищая государство от агрессора на востоке Украины. С этого года указом президента День памяти работников органов системы МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, соединяются с Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Именно в этот день, в августе 2014 года, в результате российской вооруженной агрессии на востоке нашего государства, во время выхода наших военнослужащих из окружения оккупантов близ г. Иловайск, Украина понесла наибольшие потери. Среди них значительная часть - добровольческие батальоны Национальной гвардии и милиционеры", - заявил Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

"Очень больно терять побратимов, еще больнее извещать близких о гибели родного человека. Я низко кланяюсь матерям, вдовам, детям правоохранителей, которые отдали жизнь за дело борьбы с преступностью, за нашу независимость и суверенитет государства, выполнили свой профессиональный долг высокой ценой - ценой собственной жизни. Вечная память и слава полицейским, гвардейцам, пограничникам, спасателям, которые не испугались, не оступились, не предали", - добавил он.

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Министр подчеркнул, что профессия правоохранителя всегда связана с риском, поэтому ее выбирают только мужественные люди, которые готовы жертвовать ради спокойствия, порядка, закона, Украины.

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МВД, Арсен Аваков.

Автор:

Телеграф
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