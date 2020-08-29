Аваков: За минувший год при исполнении обязанностей погибло 23 сотрудника МВД

Всего за годы независимости погибли 1690 правоохранителей, из них с начала проведения АТО/ООС – 462.
"Каждый год мы встречаемся здесь, на Соломенской площади, чтобы почтить правоохранителей, которые погибли, спасая жизни людей, а в последние годы еще и защищая государство от агрессора на востоке Украины. С этого года указом президента День памяти работников органов системы МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей, соединяются с Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Именно в этот день, в августе 2014 года, в результате российской вооруженной агрессии на востоке нашего государства, во время выхода наших военнослужащих из окружения оккупантов близ г. Иловайск, Украина понесла наибольшие потери. Среди них значительная часть - добровольческие батальоны Национальной гвардии и милиционеры", - заявил Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
"Очень больно терять побратимов, еще больнее извещать близких о гибели родного человека. Я низко кланяюсь матерям, вдовам, детям правоохранителей, которые отдали жизнь за дело борьбы с преступностью, за нашу независимость и суверенитет государства, выполнили свой профессиональный долг высокой ценой - ценой собственной жизни. Вечная память и слава полицейским, гвардейцам, пограничникам, спасателям, которые не испугались, не оступились, не предали", - добавил он.
Министр подчеркнул, что профессия правоохранителя всегда связана с риском, поэтому ее выбирают только мужественные люди, которые готовы жертвовать ради спокойствия, порядка, закона, Украины.