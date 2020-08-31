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У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус

У главы Львовского облсовета подтвердили коронавирус
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: facebook
У главы Львовского областного совета Александра Ганущина подтвердили коронавирусную болезнь.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"В пятницу после обеда резко ухудшилось самочувствие. Решил перестраховаться и сдал ПЦР тест. Результат развеял мои надежды - "РНК вируса SARS - CoV2 обнаружена"", - написал Ганущин.

Глава облсовета отметил, что "к такому повороту событий был готов". Сейчас он находится на самоизоляции, чувствует себя "как при легкой простуде, которая сильно утомляет, как 10 км трусцой или с рюкзаком в горах".

"Предупредил всех, с кем контактировал последние несколько дней. Очень рассчитываю, что вас вирус обойдет стороной", - написал он.

Как сообщалось, в Черновицкой области не снижаются темпы распространения коронавирусной инфекции.

В Украине по состоянию на утро 31 августа лабораторно подтвердили 121 215 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За минувшие сутки выявили еще 2 141 нового больного. Во Львовской области за минувшие сутки выявили 154 случая. 

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Львовская область, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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