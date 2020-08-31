В Крыму пронесся смерч - очевидцы сняли торнадо на видео

Для полуострова смерчи - очень редкое явление.

В Крыму местные жители сняли на видео смерч. Видео природного явления опубликовано в Instagram.

"В Крыму сняли торнадо - очевидцы сообщают, что появился он вблизи Евпатории и был виден в Сакском и Черноморском районах", - говорится в подписи к видео.

Время жизни такого смерча от 15 до 30 минут. Диаметр смерча может достигать 200 метров.

Как сообщалось, в последние время в Украине наблюдается еще одно нехарактерное природное явление - смерч. Климатологи связывают такие погодные аномалии с изменениями климата. Резкие перепады температуры способствуют образованию смерчей.

Так, недавно в Запорожской области в курортном городе Кирилловка удалось зафиксировать двойной смерчь. Смерч был также замечен и жителями села Обертин, Ивано-Франковская области в июне.