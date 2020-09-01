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Глава Житомирской ОГА о взрыве на ж/д пути: Поезд не был поврежден и это спасло близлежащие деревни от катастрофы

Глава Житомирской ОГА о взрыве на ж/д пути: Поезд не был поврежден и это спасло близлежащие деревни от катастрофы
Обновлено 01:12 Сегодня Телеграф Фото: Житомирская ОГА
Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что железнодорожное сообщение после взрыва на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе, будет возобновлено в течение нескольких часов.

"К счастью, поезд не был поврежден. Это спасло близлежащие деревни от катастрофы. Держу ситуацию на личном контроле. На месте работают следственно-оперативные группы областного управления СБУ и Национальной полиции. Обстоятельства происшествия расследуются по ч.1 ст.258 УК - теракт. Сейчас ночью ремонтные бригады срочно ремонтируют разрушенные пути. Железнодорожное сообщение будет восстановлено в течение нескольких часов", - написал Бунечко.

Как сообщалось, 31 августа около 15:20 поступило сообщение о повреждении пути на перегоне Бехи-Сокорики в Коростенском районе Житомирской области.

На месте происшествия работают полицейские, взрывотехническая служба ГУНП области, работники регионального Управления СБУ, спасатели, железнодорожники. Также выехали следственно-оперативные группы Коростенского отдела полиции и ГУ Нацполиции Житомирщины. Проводится тщательный осмотр места происшествия и выяснения обстоятельств.

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Предварительно установлено, что во время движения грузового поезда сообщением Калинковичи - Коростень произошел взрыв на путях и их повреждения. В то же время поезд, в котором перевозились нефтепродукты, повреждений не получил. Пострадавших нет.

Сейчас соответствующие службы проводят тщательный осмотр места происшествия. Продолжается установление всех обстоятельств.

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Взрыв, Житомирская область.

Автор:

Телеграф
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